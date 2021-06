Zoll findet bei Autofahrer Drogen, Elektroschocker und Pfefferspray

Gera. Bei einem auf der A4 aus dem Verkehr gezogenen 42-jährigen Autofahrer entdeckten Zollbeamte Drogen, einen Elektroschocker sowie Pfefferspray.

Bei einer Zollkontrolle am Montag auf der A4 beschlagnahmten Zollbeamte aus Gera bei einem 42-jährigen Autofahrer einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker, Pfefferspray und Amphetamin. Der Mann war auf der A4 in Fahrtrichtung Erfurt unterwegs und wurde auf Höhe des Rastplatzes Altenburger Land aus dem Autobahnverkehr gezogen.

Das Amphetamin befand sich demnach in einer Kunststoffdose, die in der Mittelkonsole des Autos lag. Der Elektroschocker befand sich in einem Einkaufskorb, der im Fußraum auf der Beifahrerseite abgestellt war. Das Pfefferspray, das keine in Deutschland vorgeschriebene Kennzeichnung hat, gab der 42-Jährige zu Beginn der Kontrolle freiwillig heraus. Bei dem Pfefferspray als auch bei dem als Taschenlampe getarnten Elektroschocker handelt es sich um Gegenstände nach dem Waffengesetz. Beides wurde von den Beamten beschlagnahmt.