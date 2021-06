Zu Fuß bis nach Kanada

Münchenbernsdorf. Fünf Jahre nach dem Osterspaziergang in Münchenbersdorf wird ein neuer Wanderweg eröffnet.

Ein neuer Wanderweg soll am Freitag in Münchenbernsdorf eingeweiht werden. Im März 2016 hatte die Kleinstadt den MDR-Osterspaziergang organisiert und rund 17.000 Gäste begrüßt. Seitdem gab es weitere solcher Osterspaziergänge in den vergangenen Jahren, erklärt Lothar Stöckel, Vorsitzender des Motorsportclubs Münchenbernsdorf und Cheforganisator vor fünf Jahren.

Nun haben sich Vereine der Stadt zusammengetan und Bleibendes geschaffen. Der Motorsportclub, der Heimatverein und die Liedertafel bereiteten gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Route vor und wollen sie nun im Beisein von Vertretern des MDR Thüringen eröffnen.

„Zu Fuß nach Kanada“ soll der Wanderweg heißen. Treff ist am Freitag, den 18. Juni, um 10.30 Uhr auf dem Schützenplatz in Münchenbernsdorf. Bürgermeister Andreas Stehfest (Pro Kommune) wird um 11 Uhr den Startschuss für das Wandern auf der 12,5 Kilometer langen Strecke geben. Auf halber Strecke an der „Hohen Reuth“gibt es die erste Stärkung vom Grill. Am Schluss erwartet die Gäste ab 14 Uhr „Live- Musik“ zu Kaffee und Kuchen auf dem Schützenplatz. „Eingeladen sind alle wanderfreudigen Bürger aus Münchenbernsdorf und Umgebung“, so Lothar Stöckel.