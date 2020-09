Zu viel getrunken: 33-Jähriger mit mehr als 3 Promille in Gera erwischt

Gera. Ein 33-Jähriger hatte am Donnerstagabend nicht gerade wenig getrunken und sich dann noch auf sein Fahrrad geschwungen. Auf dem Sachsenplatz in Gera fuhr er dann Polizisten in die Arme.