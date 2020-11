Züchter reist von der Insel Föhr nach Ronneburg

Zufällig kam Linus Haase aus Gera zur Zucht. Ein Wünschendorfer verkaufte zwei Luxkaninchen an einen Halter, der wollte sie nicht schlachten. Linus erfuhr davon und sein Papa holte die Tiere. „Die Kaninchen waren am Ohr tätowiert“, erzählte der 15-Jährige. Anhand der Kennzeichnung und des Abstammungsnachweises kann die Herkunft eines jedes Kaninchens eindeutig festgestellt werden. Die zwei Mädchen bekamen noch Gesellschaft von einem Rammler.

Seit April dieses Jahres ist der Schüler aus Gera nun offizieller Züchter, der einzige in der Familie. Linus Haase gefällt die Rasse. „Es sind schöne Tiere. Mit denen kann man arbeiten“, sagt er schon fachmännisch. Im nächsten Jahr will er unbedingt auch in der Bogenbinderhalle Ronneburg ausstellen.

Am Wochenende waren dort zur 28. Osterlandschau mit angeschlossenen Sonderschauen 2500 Rassekaninchen von über 400 Züchtern aus dem gesamten Bundesgebiet zu sehen. So viele wie noch nie. Dieses Interesse stellte den Gastgeber, den Kaninchenzuchtverein T 154 Ronneburg, vor besondere Anforderungen. „Das Hygienekonzept, ein Kraftakt für uns, musste stimmen“, so der Vorsitzende Carsten Steffes. Er bedankte sich beim Gesundheitsamt Greiz und bei der Stadt für die „tolle Unterstützung.“

Ein Zwergwidder Foto: Ilona Berger

Die Gäste lobten den Veranstalter. „Der Ronneburger Verein gibt sich große Mühe. Die Tiere und wir werden gut versorgt“, meinte Carsten Nimscholz aus Saal vom Darß. Er ist das erste Mal hier, unter anderem mit Separatorkaninchen.

Die weiteste Anreise verzeichnete Hark Lorenzen von der Insel Föhr. „Alle Schauen sind wegen Corona ausgefallen, nur die in Thüringen nicht“, begründete der 60-Jährige sein Erscheinen. Zwölf Tiere brachte er mit. „Alle sind wohlauf und wir fühlen uns wohl. Ich habe einen Rammler der Rasse Marburger Feh erworben und für meine Frau einen Rammler der Rasse Holländerkaninchen. Sie musste ja zu Hause bleiben und den Hof versorgen und am Montagmorgen die Kinder zur Schule bringen.“

Seit Donnerstagfrüh wirbelten schon Carsten Steffes und seine Helfer in der Halle herum. Sie bauten auf. Freitag bis Sonntag um 6.30 Uhr fütterten und tränkten sie die Tiere, säuberten die Gänge.

Steffes resümierte erleichtert: „Alles lief problemlos.“ Er ist beeindruckt von der Qualität der ausgestellten Tiere. Über 100 Mal konnte das Prädikat „Vorzüglich“ vergeben werden.

Die Besucher der Ausstellung freuten sich, dass die Schau nicht Corona zum Opfer fiel. „Manchmal gehört eben eine Portion Glück dazu. Der Verein hat es verdient. Wir schauen uns jedes Jahr die Kaninchen an, mein Enkel und ich“, fand Elli Heinrich aus Gera. „Die Ronneburger machen das aber auch sehr professionell.“