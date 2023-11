Zünftige Märsche und beliebte Schlager am 14. November im KuK Gera

Gera. Mit dem Konzert unterstützt das Musikkorps unsere Spendenaktion „Thüringen hilft“.

Die „Leichte Kavallerie“, der zünftige Erzherzog-Albrecht-Marsch und das berühmte „Weiße Rössl“ vom Wolfgangsee, aber auch flotter Swing, karibischer Mambo sowie weltbekannte Schlager und berührende Musical-Melodien – mit einem mitreißenden wie abwechslungsreichen Programm kommt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt samt Stargast Katharina Herz, der Schlagerkönigin aus Ilmenau, am 14. November 2023 um 16 Uhr in das KuK Gera. Das große Thüringer Blasorchester der Bundeswehr hat für das Konzert nicht nur zackige Militärmusik einstudiert, sondern neben einem umfangreichen Instrumentarium auch moderne Rhythmen im Gepäck: So dürfen sich die Gäste unter anderem auf tolle Filmmusik aus Hollywood und auf die legendären Melodien aus den James-Bond-Filmen freuen. Für ordentlich Stimmung bringt das renommierte Blasorchester ein Medley typisch südamerikanischer Stücke mit, die mit schnellem Rhythmus, satten Trommelklängen und viel Leidenschaft die Gäste begeistern werden.

Die charmante Schlagerkönigin Katharina Herz aus Ilmenau. Foto: Katharina Herz

Bekannte Titel im Programm

Stargast Katharina Herz wird – unterstützt vom gesamten Musikkorps – mit ihrer starken, klaren Stimme mehrere mitreißende Welthits präsentieren, beispielsweise beliebte Titel von Vicky Leandros und Connie Francis. So stehen „Ich liebe das Leben“, aber auch „Über sieben Brücken“ und das launige „Que sera, sera“ sowie mitreißende Italo-Titel wie das fast schon rockige „Mamma Maria“ im gut zweistündigen Programm.

„Ich freue mich auf ein grandioses Konzert mit dem Luftwaffenmusikkorps“, versichert die Sängerin, die bei der legendären Castingshow „Herzklopfen kostenlos“ in Pößneck entdeckt wurde, mit ihrer sympathischen und offenen Art schnell viele Erfolge verbuchte und in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum feiern kann. „Das Orchester wird die schönsten Märsche und viele andere bekannte Melodien spielen – und wir werden gemeinsam musizieren“, verrät die Sängerin. „Das wird ein Höhepunkt in diesem Jahr – nicht nur für mich, sondern für alle Gäste.“

Katharina Herz verbreitet immer gute Laune. Foto: Katharina Herz

Konzert für Thüringer in Not

Und nach dem offiziellen Programmteil holt Dirigent Tobias Wunderle sicher noch ein paar beliebte Zugaben aus dem Tornister. „Da dürfen sich die Gäste noch auf besonders beliebte Bonbons freuen“, verrät der Oberstleutnant.

Seit vielen Jahren unterstützt das Luftwaffenmusikkorps Erfurt „Thüringen hilft“, die Spendenaktion unserer Zeitung und der Diakonie Mitteldeutschland. Mit der Aktion werden jährlich viele soziale Projekte auch in Ostthüringen umgesetzt. So wurde etwa an der Förderschule für schwerstbehinderte Kinder in Bad Blankenburg eine Reittherapie finanziert, in der Tagespflege Bad Lobenstein eine Aufstehhilfe angeschafft und in Ranis das Kinder- und Jugendwohnheim bei der Freizeitgestaltung unterstützt. Das Michaelisstift Gefell kann sich dank „Thüringen hilft“ für den nächsten Sommer ein großes Sonnensegel leisten, welches den betagten und behinderten Bewohnern kühlenden Schatten spenden soll.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in Gera etwa im Pressehaus in der Johannisstraße 8 und in der Tourist-Info am Markt 1a.