Zukunftstag für Mädchen und Jungen in der Region Gera

Gera. Geschlechtsuntypische Berufe können am Donnerstag, 28. April, kennengelernt werden.

Noch immer ist die Berufswahl stark von Geschlechterklischees geprägt: Mädchen wählen zumeist typisch weibliche Berufe aus einem kleinen Spektrum und auch Jungen haben oft nur wenige Berufe im Blick, die sie typischerweise ausüben möchten. Um diesen Kreislauf aufzubrechen, gibt es seit 2001 den Girls’ Day oder Mädchenzukunftstag. Und seit 2011 ist auch das Pendant für die Jungen, der Boys’ Day, hinzugekommen. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 sollen an diesem Tag, dem 28. April, die Möglichkeit erhalten, geschlechtsuntypische Berufsfelder zu erkunden.

Auch in unserer Region gibt es Unternehmen und Einrichtungen, die digitale Angebote oder Angebote vor Ort machen. So bietet die Duale Hochschule Gera-Eisenach gemeinsam mit dem Schülerforschungszentrum Gera einen Workshop unter dem Motto „Mit dem Handy das Licht einschalten oder einen Roboter zum Leben erwecken“ an. Eingeladen sind Interessierte ab der Jahrgangsstufe 7. Außerdem werden Einblicke in die Arbeitswelt und Karrierechancen von Ingenieurinnen gewährt, ein Laborrundgang durchgeführt und Gespräche mit Professoren und den Machern des Schülerforschungszentrums Gera angeboten.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Informationen unter www.girls-day.de oder www.boys-day.de.