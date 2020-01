Zum letzten Mal Geografieunterricht in Gera geben

Ein letztes Mal unterrichtet heute Kerstin Uhlemann in der Klassenstufe sechs im Goethegymnasium Gera auf dem Nikolaiberg Geografie. Vielleicht schaut sie auch zum letzten Mal auf das gezeichnete Plakat an der Wand neben der Tafel mit den Worten: Es ist nichts, was den geschulten Verstand mehr kultiviert und bildet als Geographie. Den Satz prägte der deutsche Philosoph Immanuel Kant. Kerstin Uhlemann lebt ihn. Sie hofft, viele Schüler für das Fach begeistern zu können.

Offenheit ausgestrahltund Empathie gezeigt

Bei den Lehramtswärtern für Gymnasien und Regelschulen, die Kerstin Uhlemann betreute, hat sie es geschafft. Eine von ihnen war Rebecca Herold. „Frau Uhlemann vermittelte effiziente Arbeitsmethoden. Sie zeigte Unterrichtsmaterialien ihrer Schüler, um sie mit uns zu analysieren, was war gut, was weniger.“ Herold, die seit Sommer vergangenen Jahres an der Regelschule Saalfeld Geografie unterrichtet, beeindruckte die Offenheit, die Leidenschaft für alles Neue und Empathie ihrer ehemaligen Ausbilderin. „Viele von uns hatten schon Kinder. Wir wären der Mehrfahrbelastung nicht gewachsen gewesen, wenn sie uns nicht immer wieder motiviert hätte. Sie zeigte großes Verständnis.“

Nachdem Abi möchte Kerstin Uhlemann Ärztin werden. Es klappt nicht. Die gebürtige Geraerin entscheidet sich für den Lehrerberuf, Kombination Sport und Geografie. Nach dem Abschluss an der Berliner Humboldt-Universität beginnt sie 1980 an der damaligen 25. Polytechnischen Oberschule in Lusan. Weitere Stationen folgen.

Forschungssemesterin Süd- und Mittelamerika

Sie wird Fachleiterin für Geografie und später, 2009, für Spanisch. „Ein Kollegin regte mich an, die Sprache zu lernen. Die Volkshochschule reichte mir nicht. Also habe ich ein Ergänzungsstudium an der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Fach Spanisch begonnen“, erzählt sie. Der Zeitfonds dafür ist neben dem Unterricht zu knapp. Sie entschließt sich, mit ihrem Mann zwei Sabbatjahre zu nehmen, um die Sprache vor Ort zu perfektionieren. „Forschungssemester“ nennt Kerstin Uhlemann ihre unbezahlten Aufenthalte, vorwiegend in Mexiko. Fast täglich paukt das Paar vier Stunden. Kontakt zu Einheimischen in dem kleinen Fischerdorf ist schnell gefunden. Es baut einen Backofen, repariert Nähmaschinen, arbeitet mit Ton – auch ein Teil des Alltages. In Landesarchiven wie in Argentinien und Paraguay forschen die Uhlemanns zum Beispiel über das Leben der indigenen Bevölkerung oder tauchen in geografische Besonderheiten der Regionen in Mittel- und Südamerika ein.

Nach der Rückkehr 2008 beendet die Lehrerin ihr Studium und unterrichtet seitdem im Goethegymnasium Geografie und Spanisch. „Der Auslandsaufenthalt hat mein Leben verändert. Das sich wieder Unterordnen ist mir schwergefallen. Ich sehe Dinge kritischer“, blickt die heute 62-Jährige zurück. Entscheidungen werden mehr hinterfragt. „Warum erhalten Grundschul- und Regelschullehrer, die im Bereich Inklusion Ungeheures leisten, weniger Gehalt als Gymnasiallehrer? Warum zeigt das Schulamt kein Interesse, dass ältere Kollegen noch ein paar Stunden geben können. Warum müssen gut ausgebildete Lehramtswärter solange auf eine Zusage warten, so dass sie in andere Bundesländer gehen. Wo bleibt die Wertschätzung?“

Die war lediglich eine Urkunde per Post an die Schule, die Uhlemann in den Vorruhestand versetzt. In ihrem Herzen bleibt die Gewissheit, Schülern und Lehramtswärtern, das Beste gegeben und die Anerkennung der Arbeit durch sie bekommen zu haben.“

Kerstin Uhlemann will nun ihr Englisch auffrischen, malen, lesen und mehr Zeit mit ihren Enkeln verbringen. Im Februar wird sie zum dritten Mal Oma.