Zum Stuhlgang in der Spaethe-Passage in Gera

Eine Stuhlparade soll es am Sonnabend geben. Das erste private Boulevardtheater in Thüringen will mit einer spektakulären Aktion auf sich aufmerksam machen. Beginn ist um 11.01 Uhr. Jeder, der der Kleinen Komödie im Hugo einen Stuhl stiftet, bekommt eine kostenlose Eintrittskarte zur Premiere. Die Sitzmöbel sollen ohne Armlehne und nicht kaputt sein, aber bequem und unterschiedlich. Bringen mehr als 100 Leute Stühle, gibt es für diese ebenfalls eine Karte zur Uraufführung am 4. Februar. Lothar Bölck (v.l.), Horst Schlebe und Thomas Puppe beim Probesitzen.