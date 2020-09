Zum Weltfriedenstag: „Das Ziel heißt: Gera wird leben!“

„Die Straße frei! Nicht für die braunen Bataillone, sondern die Straße frei für Ordnung und Verkehr, für Handel und Wirtschaft!“ Das forderte am 18. Mai 1945 Rudolf Paul, der von der amerikanischen Besatzungsmacht eingesetzte Oberbürgermeister Geras auf der ersten Stadtratssitzung nach Kriegsende. Betroffen resümierte der gebürtige Geraer und promovierte Jurist vor den 29 Geraer Stadtverordneten: „Vor zwölf Jahren war Gera noch eine Stadt mit Handel und Wandel, blühendem Transportwesen, Menschen, die fröhlich waren. Ich komme wieder und finde eine Stadt, wo es Mühe hat, Züge hinaus zu bekommen und Züge herein zu leiten, eine Stadt, in der Tausende und Abertausende ohne Wohnung sind und die Wirtschaft am Boden liegt. Wir sind wieder freie Menschen. Wir wollen uns wohltuend unterscheiden von denen, die den Staat bewusst in den Abgrund hineingezerrt haben. Gehen Sie mit mir auf diesem geraden Weg. Das Ziel heißt: Gera wird leben!“

Das Erbe der Nazis

Diese leidenschaftliche Ermunterung brauchte die Stadt, brauchten ihre Menschen. Bei Bomben- und Tieffliegerangriffen und durch Artilleriebeschuss wurden in Gera 548 Menschen getötet. 2632 Geraer Bürger starben auf den Schlachtfeldern Europas. Die während des Zweiten Weltkrieges entstandenen Gebäudeschäden betrugen 16,7 Millionen Reichsmark. Zu den 15 Prozent Totalschäden der Stadt zählten die Zerstörung des Stadtzentrums, vieler Betriebe, Bahnanlagen von Süd- und Hauptbahnhof, des Sommerbades und anderer

Infrastruktur, darunter das neue Gaswerk. Von 28.405 Wohnungen Geras wurden 1140 zerstört und 761 schwer beschädigt, Menschen in die Obdachlosigkeit getrieben.

Oberbürgermeister Paul wurde am 14. August 1945 auf Befehl vom Marschall der Sowjetunion, Schukow, zum Präsidenten des Landes Thüringen ernannt. Die Geschicke der Stadt nahm bis 21. Oktober 1945 Fritz Gießner als Oberbürgermeister und bis Oktober 1949 als erster Stellvertreter und Bürgermeister in die Hand.

Entwurzelte Menschen

Ankunft der Flüchtlinge aus dem Osten in Gera. Foto: Quelle: Stadtarchiv Gera

Nicht nur viele Geraer waren obdachlos geworden. Der Krieg hatte Millionen Menschen entwurzelt. Flüchtlinge aus dem Osten kamen durch und nach Gera. Vom 1. Oktober 1945 bis 27. Januar 1946 wurden in der zerstörten Stadt 74.245 Umsiedler registriert, die ärztliche Untersuchung, Verpflegung und Betreuung benötigten, unter ihnen knapp 20.700 Kinder. In 86 Transporten wurden sie weiter geleitet in eine ungewisse Zukunft. Manche blieben. Zusammenrücken und Solidarität waren gefragt, denn die Einwohnerzahl Geras hatte sich durch Zwangsarbeiter, Evakuierte und „Umquartierte“ auf 110.000 Einwohner erhöht.

Appell an die Bevölkerung: „Inhaber von größeren Wohnungen müssen eine Ehrenpflicht darin sehen, alle verfügbaren Räume für bombengeschädigte Familien und Umquartierte freizumachen.“ Zusätzliche Unterkünfte wurden in den ehemaligen Reuß-Kasernen geschaffen. Innerhalb eines Jahres waren 417 Wohnungen wieder bezugsfertig. Bis Ende 1946 sollte Gera trümmerfrei sein.

Hunger und Krankheiten

In der Bevölkerung gab es wenig Verständnis für die Reparationsleistungen, den in Potsdam ausgehandelten Tribut für die Verbrechen der Nazis. In der damaligen sowjetischen Besatzungszone wurden weit über 2000 Betriebe demontiert. In Gera lagen die Reparationslieferungen knapp über 50 Prozent der gesamten Produktion. Trotzdem kam das Leben in Gang. Die Straßenbahn funktionierte in vollem Umfang seit Herbst 1945 wieder, die Stromversorgung war gesichert.

Der Hunger trieb die Menschen auf den Schwarzmarkt und in die Dörfer zum Hamstern. Es fehlte am Nötigsten. Krankheiten grassierten unter der geschwächten Bevölkerung bei akutem Mangel an Medikamenten und Medizintechnik. Von 1945 bis Mitte 1946 erkrankten 401 Menschen an Tuberkulose, 227 starben. Am 25. Juni 1945 wurde das Kinderwalderholungsheim mit vierwöchigen Erholungskursen für ärmere, erholungsbedürftige Kinder wiedereröffnet.

Tränen bei Mozarts „Figaro“

1841 Beamte einschließlich der Polizei wurden wegen ihrer Nazivergangenheit ihres Dienstes entbunden. 20 Prozent der Geraer Lehrer hatten der NSDAP angehört. 500 Neulehrer gingen mit Beginn des neuen Schuljahres im Oktober 1945 an die Schulen im Stadt- und Landkreis Gera. 16 von 23 Geraer Schulen waren wieder in Betrieb. Die Schillerschule diente als Krankenhaus.

Ausgehungert waren die Geraer nach sechs Jahren Krieg nach Kunst und Kultur. Mozarts „Figaro“ stand auf dem Programm, als das Geraer Theater am 15. September 1945 wiedereröffnet wurde. Hier und beim Volkssinfoniekonzert der Reußischen Kapelle am 24. Juni 1945 im Ufa-Palast machte sich Ergriffenheit breit und Tränen waren keine Schande. Kinos öffneten im Herbst 1945 wieder, einheimische Künstler stellten aus und eine Schau von Käthe Kollwitz war ein großartiger Höhepunkt.

Der damalige Oberbürgermeister Fritz Gießner. Foto: Quelle: Stadtarchiv Gera

Fritz Gießner, der durch Zuchthaus und die Hölle Buchenwalds gegangen war, Dreher von Beruf und plötzlich Stadtoberhaupt Geras, stellte 1945 die Frage: „Warum leisten wir so selbstlos diese Arbeit? Sie entspringt dem unerschütterlichen Willen, das gesamte Volk vor dem Abgrund zu retten und aus der Tiefe heraus einem neuen Leben zuzuführen. Wir haben den Kampf um die wahre Demokratie in Deutschland aufgenommen. Wir wissen, dass die demokratische Entwicklung konsequent weiter geführt werden muss nach dem Wahnsinn der faschistischen Diktatur.“