Zur Mobilitätswoche in Gera: Freie Fahrt für Kinder zum Weltkindertag

Gera. Am Freitag startet der GVB mit Infos zur Mobilitätswoche

Mit verschiedenen Aktionen will ab Freitag der Geraer Verkehrsbetrieb (GVB) auf die dann beginnende europäische Mobilitätswoche aufmerksam machen.

Diese Woche ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die seit 2002 Kommunen in ganz Europa die Möglichkeit bietet, Bürgerinnen und Bürgern die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität näher zu bringen. „Besser verbunden“ lautet das Motto 2022, mit dem verstärkt auf die Vernetzung der verschiedenen Mobilitätsangebote gesetzt wird. Als das Rückgrat der nachhaltigen Mobilität spielt hierbei natürlich der Öffentliche Personennahverkehr eine große Rolle. Aus diesem Grund beteiligt sich die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) auch in diesem Jahr an der Aktion und hält eine Auswahl an Mobilitätsangeboten bereit.

Haltestellen-Ansagen in Bussen und Bahnen übernehmen Kinder

Am Freitag in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr wird der GVB vor dem Kultur- und Kongresszentrum in Gera über das Anliegen der Mobilitätswoche und besondere Angebote für den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt informieren. Alle, die nach dem Ende des 9-Euro-Tickets weiterhin günstig und umweltbewusst mit dem ÖPNV unterwegs sein möchten, erhalten bei einem Abo-Abschluss bis 31. Oktober unter dem Aktionscode „Bonus 35“ ganze 35 Euro Rabatt. „Dadurch wird die Nutzung des ÖPNV zwar nicht ganz so günstig wie während der 9-Euro-Ticket-Aktion, aber in jedem Fall preiswerter als mit dem eigenen Auto“, sagt GVB-Geschäftsführer Thorsten Rühle.

Freie Fahrt für Kinder bis einschließlich 14 Jahre wird es in den Zügen, Straßenbahnen und Bussen des Verkehrsverbundes Mittelthüringen (VMT) und damit auch beim GVB am Weltkindertag, 20. September, im gesamten VMT-Gebiet geben. Somit können Kinder die zahlreichen Veranstaltungen an ihrem Feiertag bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.

Während der europäischen Mobilitätswoche werden es auch Kinder sein, die vom 16. bis zum 22. September in Bussen und Bahnen die Ansagen der Haltestellen übernehmen. „Nachhaltige Mobilität, also mehr Rad- und Fußverkehr in Verbindung mit einem attraktiven ÖPNV, bedeutet auch mehr Gesundheit, Verkehrssicherheit und Klimaschutz und somit einen Schritt in Richtung lebenswertere Städte“, sagt GVB-Chef Rühle.