Straßenbahn in Untermhaus

Service Zusätzliche Fahrten von Bus und Bahn zu Silvester in Gera

Gera Die Geraer Verkehrsbetriebe erweitern ihr Angebot in der letzten Nacht des Jahres. Teilweise gibt es dichtere Takte. Linien verkehren bis 3 Uhr.

Zusätzliche Busse und Bahnen setzt die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) in der Silvesternacht ein. So verdichtet das Unternehmen insbesondere auf der am meisten genutzten Straßenbahnlinie 3 den Takt und sorgt dafür, dass die Geraer sicher zu ihren Silvesterpartys und wohlbehalten wieder nach Hause gelangen.

In der Silvesternacht fahren die Busse und Bahnen der GVB bis etwa 23.45 Uhr nach dem Sonntagsfahrplan. Ab 23.45 Uhr ruht der GVB-Verkehr für eine Stunde. Nach Mitternacht und bis 3.00 Uhr verkehrt die Linie 3 im 15-Minuten-Takt. Die Linie 1 fährt bis 2.45 Uhr im 30-Minuten-Takt.

Fahrten nach Mitternacht gibt es auch auf folgenden Buslinien:

-Linie 10 zwischen Heinrichstraße und Hammelburg

-Linie 11 zwischen Heinrichstraße und Weißig

-Linie 16 zwischen Zwötzen und Liebschwitz

-Linie 17 zwischen Frankenthal – Heinrichstraße und Reuß-Park

-Linie 20 zwischen Friedrich-Naumann-Platz – Rubitz und Harpersdorf

Die Silvester-Fahrpläne können auf der Homepage der GVB abgerufen werden.

Automaten an Haltestellen werden abgeschaltet

Aus Sicherheitsgründen schaltet die GVB ab 29. Dezember die Automaten an den Haltestellen ab. Alle Fahrzeuge sind jedoch mit mobilen Fahrscheinautomaten ausgestattet, die das gesamte Fahrscheinsortiment anbieten. Deshalb werden die Fahrgäste gebeten, in Bus und Bahn eine Fahrkarte zu lösen. Als Zahlungsmittel werden dort Münzen und ein Schein akzeptiert.