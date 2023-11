Zwei 20-Jährige werden bei Unfall bei Großbocka schwer verletzt

Großbocka. Bei einem Unfall im Landkreis Greiz sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto war von der Straße abgekommen.

Ein 20-jähriger Skoda-Fahrer ist Mittwochvormittag mit seinem Auto bei Großbocka (Landkreis Greiz) von der Straße abgekommen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Der Skoda kam nach links von der Fahrbahn ab, kam ins Schleudern. Er fuhr in den Straßengraben und kam an einem Baum zum Stehen.

Sowohl der 20-jährige Fahrer als auch dessen gleichaltrige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

An dem Skoda entstand enormer Schaden. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug. Aufgrund des Unfalles wurde die Straße zum Teil voll gesperrt. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.