Zwei größere Polizeieinsätze nach Gruppenschlägereien – Brand in Mehrfamilienhaus

Die Meldungen der Polizei für Gera.

In der Nacht zu Freitag (16.12.2022) gegen 1.10 Uhr waren mehrere Polizeistreifen im Bereich einer Bar in der Humboldtstraße in Gera im Einsatz. Dort waren laut Polizei sechs Gäste in einen verbalen Streit geraten, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Dabei wurden unter anderem Gläser als Wurfgeschosse eingesetzt. Die alarmierten Polizeibeamten trafen vor Ort alle Beteiligten im Alter zwischen 18 und 24 Jahren an. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden eingeleitet.

Schlägerei mit mehreren Verletzten

Ebenfalls eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gab es am Donnerstagnachmittag (15.12.2022) gegen 15.15 Uhr in der Schillerstraße in Gera. Kurz zuvor waren fünf Personen im Alter zwischen 29 und 38 Jahren laut Polizei derart in Streit geraten, dass sie körperlich aneinandergerieten. Ein Teil der Beteiligten flüchtete im Anschluss mit einem Auto, das in der Fröbelstraße gestoppt werden konnte. Mehrere der Beteiligten wiesen diverse Verletzungen auf, so dass sie medizinisch versorgt werden mussten. Die Geraer Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Brand in Mehrfamilienhaus

Weil Rauch in einem Mehrfamilienhaus in der Platanenstraße bemerkt wurde, rückten am Donnerstag gegen 14.10 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Aus noch ungeklärter Ursache war in der Wohnung eines 26 Jahre alten Mieters eine Couch in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Wohnung ist aber vorerst nicht mehr bewohnbar. Der 26-jährige Mieter kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Andere Mieter wurden nicht verletzt.

Mann bei Unfall verletzt

Im Kreuzungsbereich Plauensche Straße / Am Pfortener Kalkwerk kollidierten am Donnerstagmittag (15.12.2022) kurz nach 11 Uhr ein Pkw Mercedes und ein VW-Transporter. Der VW-Fahrer konnte laut Polizei trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Mercedes rammte zusätzlich ein Verkehrsschild. An beiden Fahrzeugen entstand ein höherer Sachschaden. Der Fahrer des Mercedes verletzte sich bei dem Unfall und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

