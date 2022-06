Zwei Instrumentalisten aus Gera im Dialog der Zeit

Gera. Geraer Musikschule lädt zum zweiten Konzert am Pavillon mit Lucas Biegel und Martin Steuber: Ein Openair-Programm mit Alter und Neuer Musik

Nach dem gelungenen Start am 11. Juni mit dem Solisten Fabian Hentschel wird am Samstag, 2. Juli, die neue Konzertreihe „Musik am Pavillon“ an der Geraer Musikschule „Heinrich Schütz“ fortgesetzt. Lucas Biegel (Blockflöte), ehemaliger Schüler der Musikschule, wird mit seinem Konzertpartner Martin Steuber (Barockgitarre und Theorbe) musizieren.

„Im Dialog der Zeit“ ist der Titel ihres Programmes. Sie laden das Publikum ein, mitzukommen auf eine musikalische Reise durch verschiedene Epochen der Musikgeschichte.

Bereits mit sechs Jahren begann Lucas Biegel mit dem Blockflötenspiel. Von 2003 bis 2012 erhielt er an der Geraer Musikschule Blockflötenunterricht bei Marion Franke. Er war Schüler der Musikspezialklassen am Rutheneum seit 1608. Vor ein paar Tagen beendete er sein Schulmusikstudium mit Hauptfach Blockflöte an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig. Seit 2019 studiert Lucas Biegel am Mozarteum in Salzburg bei der Blockflötistin und Professorin Dorothee Oberlinger.

Martin Steuber ist ein gefragter Instrumentalist im Bereich der Neuen und Alten Musik. Er studierte Gitarre und historische Zupfinstrumente. Zahlreiche Engagements und Konzertreisen in unterschiedlichen Besetzungen führten ihn durch Europa, nach China, Japan und in die USA.

Die musikalische Begrüßung des zweiten Konzertes übernimmt das Blockflötenensemble der Musikschule unter Leitung von Marion Franke. Im Anschluss können sich Interessierte über die Ausbildung und freie Plätze an der Musikschule informieren. So freut sich zum Beispiel das Blockflötenensemble über neue Mitspielerinnen und Mitspieler im nächsten Schuljahr.

Samstag, 2. Juli, 14 Uhr, Pavillon an der Musikschule, Biermannplatz