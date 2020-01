In der Trinitatiskirche in Gera stellen sich die die Kandidaten vor (Archivbild).

Zwei Kandidaten für die Spitze im Kirchenkreis Gera

Die Superintendentenstelle im Kirchenkreis Gera ist neu zu besetzen. Dazu hatte der Nominierungsausschuss mehrfach getagt und die eingegangenen Bewerbungen gesichtet. Zwei Bewerber haben entschieden, sich der Wahl um die Stelle der geistlichen Leitung im Kirchenkreis zu stellen.

Kandidatin Christiane Schulze und Kandidat Thomas Groß werden sich jeweils in einem Gottesdienst den Mitgliedern der Kreissynode, den Gemeinden und allen Interessierten vorstellen, die dazu eingeladen werden. Am 19. Januar ist Pfarrer Thomas Groß an der Reihe, am 26. Januar Pfarrerin Christiane Schulz.

Thomas Groß, Jahrgang 1967, hat 1994 Gemeindepädagogik und 2003 Theologie und Philosophie an der Uni Leipzig studiert. Er ist als Kreisschulpfarrer im Kirchenkreis Merseburg tätig. Christiane Schulz, Jahrgang 1968, hat Theologie an der Uni Leipzig studiert und promoviert. Sie ist zurzeit als persönliche Referentin des Landesbischofs tätig.

Im Anschluss an die Gottesdienste, die jeweils 17 Uhr in der Geraer Trinitatiskirche stattfinden, stellen sich die Kandidaten ab etwa 18 Uhr im Gemeindehaus, Talstraße 30 den Fragen der Interessierten. Die Wahlsynode findet dann allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit am 8. Februar statt.