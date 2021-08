Gera. Gewerkschaft Verdi setzt Aktionen anlässlich der laufenden Tarifverhandlungen fort.

Die Streiks im Einzelhandel gehen weiter. Anlässlich der aktuellen Tarifverhandlungen organisiert die Gewerkschaft Verdi nach Informationen von Kaufland auch heute Streiks in Gera. Unter anderem nehmen Mitarbeiter der Kaufland-Filialen in Gera-Bieblach und in Gera-Lusan an dem Streik teil, heißt es. Die Filialen hätten trotzdem regulär geöffnet, heißt es aus der Kaufland-Zentrale in Neckarsulm.