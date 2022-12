Zwei Körperverletzungen in Gera

Gera. Zwei Personen wurden am Wochenende bei Auseinandersetzungen in Gera verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagnachmittag (14 Uhr) wurden in Gera Polizei und Rettungsdienst zu einer Körperverletzung in die Straße am Fuhrpark gerufen. Vor Ort traf man auf einen 27-jährigen Mann, welchem zuvor Reizgas ins Gesicht gesprüht worden war. Beim bislang unbekannten Täter soll es sich um eine männliche Person (Brillenträger) gehandelt haben. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Gera unter der Telefonnummer 0365 829-0 zu melden.

Körperverletzung in Heinrichstraße

Am frühen Samstagmorgen gerieten in der Heinrichstraße zwei Personen aneinander. Einer von ihnen, ein 32-Jähriger, wurde vor Ort von der Polizei angetroffen. Eine weitere männliche Person, deren Identität noch ungeklärt ist, hatte sich zuvor entfernt. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Aufsteller beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.