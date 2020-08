Zwei Konzerte bei „Kultur im Küchengarten“ in Gera

Gera. Das Fleck Sauer Ensemble gastiert am 30. August und das Duo Boom Boom Bromm am 27. September.

An zwei Sonntagen im August und September wird wieder „Kultur im Küchengarten“ geboten. Unter dem Motto „Wir machen Musik“ spielt das Fleck Sauer Ensemble am 30. August, ab 15 Uhr, die Gassenhauer der Schellack-Ära, informiert die Geraer Stadtverwaltung. In der Besetzung Trompete, Geige, Kontrabass, Akkordeon und Schlagwerk werden Hits der 1930er-, 1940er- und 1950er-Jahre – geistreich und witzig zu Gehör gebracht. Kulturamtsleiterin Claudia Tittel bestätigt: „Die charmante Interpretation der Ohrwürmer in der barocken Parkanlage neben dem Theater verspricht ein Genuss für Augen und Ohren zu werden.“

Auch Ende September 2020 können sich Fans der Veranstaltungsreihe freuen. Das am 2. August witterungsbedingt ausgefallene Konzert mit dem Duo Boom Boom Bromm wird am 27. September, ab 15 Uhr, nachgeholt. Boom Boom Bromm spielt in einer außergewöhnlichen Besetzung mit Heike Besen am Sousaphon und ihrem Sohn Julius an der Gitarre. Hits der Swing Ära und Rockabilly Songs werden mit fröhlicher Leichtigkeit in Szene gesetzt.

Für die Konzerte wird ein Eintrittsentgelt von jeweils fünf Euro pro Besucher erhoben. Da aufgrund der Corona-Pandemie nur 250 Plätze zur Verfügung stehen, gibt es einen Kartenvorverkauf ab 21. August in der Gera-Information am Markt. Die bereits erworbenen Eintrittskarten vom 2. August behalten ihre Gültigkeit und können sowohl am 30. August als auch am 27. September eingelöst werden. Auch die Möglichkeit einer Rückgabe in der Gera-Information gibt es, informiert die Stadt.