Zwei Männer und eine Frau rauben zwei Personen in Gera aus

Gera. In einer Wohnung in Gera sind eine Frau und ein Mann ausgeraubt worden.

Eine 41 Jahre alte Frau und ein 67 Jahre alter Mann sind Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Meuselwitzer Straße in Gera ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, griffen die drei Täter die beiden in einer Wohnung an und drohten ihnen.

Einer der Täter hatte ein Messer dabei. Die Angreifer raubten zwei Mobiltelefone und flüchteten im Anschluss mit einem Fahrzeug.

Die Polizei konnte die Täter in der Wiesestraße stellen und vorläufig festnehmen. Bei den Räubern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 55 und 30 Jahre und eine 47-jährige Frau. Nach Angaben der Polizei wehrten sich die Täter gegen die Festnahme. Die Kriminalpolizei in Gera übernahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen. Diese dauern noch an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.