Zwei Millionen Euro für Gera: Aber der große Wurf fehlt

Angelika Munteanu über die gar nicht smarte City Gera.

Smart Cities sind die Städte der Zukunft. Gera will da mithalten. Eigentlich. Aber der große Wurf für die Stadt fehlt.

Das englische Wort smart steht für intelligent, clever und aufgeweckt. Attribute, die sich – vielleicht mit einzelnen Mitarbeitern – aber nicht zwingend mit dem Geraer Rathaus als Ganzem verbinden lassen. Das droht die Entwicklung Geras zu einer Smart City gerade mächtig auszubremsen. Weil das passende Personal für wesentliche Aufgaben fehlt. Und weil Verwaltung im Vergleich zu pfiffigen Erfindern gemeinhin als träge gilt.

Was also hindert die Stadtverwaltung, sich Kompetenz von außen zu holen, um Gera zukunftsfähig zu machen? Kompetenz hat auch diese Stadt reichlich: Wirtschaftsunternehmen, die ohnehin nach vorn blicken, um am Markt zu bestehen, zwei Hochschulen, die den wissenschaftlichen Fokus naturgemäß nach vorn richten, und auch jede Menge ideenreiche Bürger, die in ihrem Ressort Fachleute sind.

Eines darf keinesfalls passieren: Dass Gera zwei Millionen Euro Fördermittel verlustig gehen, nur weil es im Rathaus an den richtigen Leuten fehlt.