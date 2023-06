Zwei Polizisten bei Unfall in Gera schwer verletzt

Gera. Die beiden Polizisten waren auf dem Weg zu einem Einsatz als der Unfall, als der Fahrer die Kontrolle darüber verlor.

Der Unfall ereignete sich am Abend in Gera-Lusan. Die zwei Polizisten waren während der Einsatzfahrt mit Sonder- und Wegerechten in der Heeresbergstraße in der Überfahrt zur Vogtlandstraße mit einer Straßenlaterne auf einer Verkehrsinsel kollidiert. Schwer verletzt wurden die beiden Polizisten im Alter von 23 und 28 Jahren in ein Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Dienstfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden von der Autobahnpolizei übernommen.

