Ein 20-Jähriger ist in Gera überfallen worden (Symbolbild).

Zwei Unbekannte rauben 20-Jährigen in Gera aus

Gera. Zwei Männer haben in Gera einen 20-Jährigen überfallen und ihm das Handy gestohlen.

Ein 20-Jähriger ist Mittwochabend kurz vor 19 Uhr in der Geraer Reichsstraße überfallen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, griffen ihn zwei unbekannte Männer an.

Nach ersten Erkenntnissen schlugen die beiden Täter auf den Geschädigten ein und entwendeten im Anschluss dessen Handy, bevor sie sich unerkannt entfernten. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen aufgenommen.

