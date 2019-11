Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Verletzte und Vollsperrung - Polizei sucht diese Trickbetrüger - Unfall mit 2,3 Promille

Zwei Verletzte und Vollsperrung nach Frontalzusammenstoß

Montagmorgen gegen 7.25 Uhr wollte der Fahrer (55) eines Renault-Transporters auf der Straße „Kellers Ziegelei“ in Richtung Gera-Leumnitz links in ein Gewerbegebiet abzubiegen. Hierbei bemerkte er scheinbar den entgegenkommenden, in Richtung Großenstein fahrenden Skoda (Fahrer 42) zu spät, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall wurde sowohl der 55-jährige Transporterfahrer, als auch der Beifahrer (40) im Pkw verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalls wurde die Straße komplett gesperrt, so dass es hier zu Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 9.20 Uhr, nach Beendigung der Unfallaufnahme vor Ort, wurde die Straße für den Verkehr wieder freigegeben. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiter an.

Fußgänger in Straße des Bergmanns angefahren

Sonntagabend gegen 17:30 Uhr kam es in der Straße des Bergmanns zum Unfall zwischen einem Toyota (Fahrer 80) und einem 47-jährigen Fußgänger. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei bog der Toyotafahrer von der Straße des Bergmanns nach links in die Dornaer Straße ab und bemerkte den die Dornaer Straße an einer Fußgängerampel überquerenden Fußgänger zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Der 47-Jährige wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Unfall mit über 2,3 Promille am Sonntag früh

Am frühen Sonntages, gegen 3.40 Uhr, rückten Polizeibeamte zum Stadtring-Süd-Ost aus. Kurz zuvor fuhr der Fahrer (31) eines VW dort in Richtung Gera-Lusan. Zwischen den Kreuzungen Plauensche Straße und Braustraße kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte an den Bordstein und geriet wieder nach links gegen die Leitplanke. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 31-Jährigen stellte sich heraus, dass er mit über 2,3 Promille erheblich unter Alkohol stand.

Glücklicherweise wurde nur einer der fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Der VW selbst sowie die Leitplanke wurden nicht unerheblich beschädigt. Der 31-jährige Fahrer muss entsprechenden Ermittlungsverfahrens rechnen. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.

Einbruch in Keller

Vom 21. zum 22.11.2019 verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Laber-Straße. Dort stahlen der oder die Täter aus einer Kellerbox zwei abgestellte Mountainbikes der Marke Trek Procaliber (Farbe Rot) sowie der Marke Canyon Yellowstone (Farbe Schwarz). Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat, den Tätern bzw. dem Verbleib der beiden Räder unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegnen.

Falsche Polizisten bestehlen Rentnerin: Polizei sucht diese Täter

Einer der beiden Trickbetrüger. Foto: Polizei

Eine 93-jährige Rentnerin aus Gera wurde am Samstag, dem 21. September, gegen 18 Uhr, Opfer eines Trickbetruges. Zwei zivil gekleidete Männer gab in einem Mehrfamilienhaus in der Johannes-R.-Becher-Straße in Gera gegenüber der Frau vor, Polizeibeamte zu sein, die wegen eines Einbruches in dem Haus ermitteln.

Dazu forderten sie von der Frau zu prüfen, ob noch all ihre Wertsachen einschließlich ihr Bargeld vorhanden seien und begaben sich mit der Frau in deren Wohnung. Hier zeigte sie den beiden Männern gutgläubig ihre Ersparnisse, welche die beiden Unbekannten stahlen.

Einer der beiden Trickbetrüger wenden. Foto: Polizei

Die Polizei Gera veröffentlichte bereits am 22. September den Trickbetrug und suchte damals schon nach Zeugen der Tat. Mit Hilfe der Rentnerin konnte nun von beiden Tätern Phantombilder gefertigt werden. Wer kennt die beiden Männer? Wer kann Hinweise zu deren derzeitigen Aufenthalt geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die Kriminalpolizei Gera zu wenden.

Auto fährt gegen Dachrinne

Am Freitag zwischen 7 und 8.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, in der Talstraße, eine Dachrinne und einen Schutzbügel. Der Unfallverursacher flüchtete danach vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.