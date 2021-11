Ronneburg/Korbußen. Themen sind „Wohn-Radon“, elektromagnetische Strahlung im Haushalt und 30 Jahre Sanierung Uranbergbau in Sachsen und Thüringen.

Vor einigen Tagen ist die zweite Ausgabe des „Ronneburger Strahlentelex“ erschienen, ein Informationsblatt zu den Themengebieten Strahlung, Radioaktivität und Gesundheit sowie zu Umweltthemen, das vom Kirchlichen Umweltkreis Ronneburg herausgegeben wird.

In der Publikation wird sich dieses Mal schwerpunktmäßig den Themen „Gesundheitliche Folgen durch Radon in Gebäuden“ und „Elektromagnetische Strahlung im Haushalt“ gewidmet. Außerdem widmet sich ein Sonderbeitrag dem Jubiläum „30 Jahren Sanierung Uranbergbau in Sachsen und Thüringen“.

Frank Lange vom Umweltkreis Ronneburg, der Kopf hinter dem Strahlentelex, weist darauf hin, dass das quartalsweise erscheinende Infoblatt kostenlos per Email oder gedruckt für 1,50 Euro Druckpreiserstattung bei ihm angefordert werden kann. Dazu kann postalisch Kontakt aufgenommen werden an Frank Lange, Korbußen Nummer 8, 07554 Korbußen oder per Email an franklange44@web.de.

Mehr zum Umweltkreis auch unter www.kirchengemeinde-ronneburg.de/kirchlicher-umweltkreis