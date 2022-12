Zweite Lichterfahrt der Feuerwehr in und um Weida

Weida. Am Sonntag wird eine Aktion der Feuerwehr Weida aus dem Corona-Winter 2021 wiederholt, die sehr gut ankam.

Wenn am 4. Advent die Feuerwehr mit einem Großaufgebot durch Weida und Umgebung rollt, dann (hoffentlich) nicht, weil der Adventskranz brennt, sondern weil eine Aktion aus dem Corona-Winter 2021 wiederholt wird, die allseits gut ankam. Bei der „Lichterfahrt“ werden weihnachtlich geschmückter Feuerwehrautos mit Weihnachtsmann – und Grinch – an Bord am Sonntag ab 16 Uhr unterwegs sein, um Weihnachtsvorfreude zu verbreiten, sagt Weidas Stadtbrandmeister Silvio Schettler. Außerdem hat man dank vieler Sponsoren auch kleine Geschenke zum Verteilen dabei. „Die erste Lichterfahrt kam einfach so gut an, es gab ganz viele Nachfragen ob wir das wieder machen“, erzählt er. Entstanden war die Aktion wegen Corona und der Absage des Weihnachtsmarktes im vorigen Jahr. „Wir wollten den Leuten zeigen, dass wir an sie denken, auch wenn besuchen nicht möglich ist“, sagt Schettler.

Angesichts hoher Spritpreise habe es laut Schettler von der Stadt die Genehmigung unter der Maßgabe gegeben, die Spritkosten für die Lichterfahrt selbst beziehungsweise über den Förderverein zu finanzieren. Doch es hätten sich schnell Bürger gefunden, die für einen Tankgutschein zusammenlegen wollen, freut sich Schettler.

Zeitplan: Sonntag, 18. Dezember, Start 16 Uhr am Netto Neustädter Straße;

16.20: Weida Markt (mit Glühwein- und Rosterstand),

16.45 Uhr Platz der Freiheit;

17.15 Gräfenbrück;

17.45 Steinsdorf;

18.15 Loitsch;

18.45 Hohenölsen,

gegen 19 Uhr Crimla und Zossen.