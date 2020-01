Angelika Schütze zeigt den im Jahre 2002 gebauten Gehweg an der B 175 in Zwirtzschen, wofür die Gemeinde Seelingstädt Ende Dezember Bescheide für Straßenausbaubeiträge verschickt hat.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwirtzschener werden für Wegebau 2002 jetzt zur Kasse gebeten

Zwirtzschen. Angelika Schütze und ihr Mann sind verärgert: Kurz vorm Jahreswechsel flatterte ihnen wie etlichen anderen Grundstückseigentümern in Zwirtzschen ein Bescheid ihrer Gemeinde Seelingstädt ins Haus. Darin werden sie aufgefordert, für den Ausbau des Gehweges an der B 175 zu zahlen. Mit anderen Worten: Straßenausbaubeiträge werden fällig – für einen Gehweg, den die Kommune im Jahre 2002 in diesem Ortsteil mit knapp 60 Einwohnern neu bauen ließ.

Was den Anliegern wie den Dettloffs, Hagenaus und Halbauers so sauer aufstößt: Im Jahre 2002 sei von derartigen Kosten keine Rede gewesen. „Hätten wir damals bezahlen müssen, hätten wir uns damit abgefunden. Aber nach so einer langen Zeit fällt es plötzlich den Verantwortlichen ein, noch dazu kurz vorm Jahreswechsel, dafür abzukassieren. Das sehen wir nicht ein“, kritisiert eine Anwohnerin. Angelika Schütze verdrießt zusätzlich: Der besagte Fußweg – dabei handelt es sich um wenige hundert Meter bis zur Bushaltestelle im Ort – befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite ihres Grundstückes. „Streng genommen habe ich nicht mal etwas davon.“ Überhaupt werde dieser kaum genutzt. War es früher vielleicht die Postfrau, kommt diese längst mit dem Auto. „Bei diesem Fußweg kümmern wir uns nun hauptsächlich um die Pflege und den Winterdienst“, erzählt ein anderer Anwohner.

Angebot zu Gesprächen unterbreitet

Mit den Bescheiden hatte die Gemeinde das Angebot für Informationsgespräche unterbreitet. „Im Schreiben der Gemeinde Seelingstädt vom 11. Dezember 2019 an alle Beitragspflichtigen wurde die Rechtslage dargestellt. Fragen zu den Bescheiden sind in der Verwaltung beantwortet worden“, informiert die Verwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion. „Wir waren bei der Gemeindeverwaltung und erhielten dort die Auskunft, dass 2015 noch ein Beschluss gefasst wurde, damit diese Beiträge rückwirkend erhoben werden können“, erklärt eine Betroffene. Etwa zehn Anwohner sind von den jetzigen Beitragsbescheiden betroffen. Die Frist für die Erhebung dieser Beiträge ist mit Beginn des Jahres 2020 verjährt. Nicht nur Angelika Schütze will in Widerspruch gehen.

Von der Gemeinde Seelingstädt ist zum Problem zu erfahren: „Zum 10. Oktober 2019 wurde das Kommunalabgabengesetz geändert und dadurch mit Wirkung zum 1. Januar 2019 die Straßenausbaubeiträge abgeschafft. Die ursprünglich im Koalitionsvertrag vom 14. Dezember 2014 beabsichtigte Begrenzung für die Beitragserhebung wurde leider nicht umgesetzt. Die Gemeinde Seelingstädt hoffte bis zur Veröffentlichung der Änderung des Kommunalabgabengesetzes auf diese Umsetzung. Deshalb wurden bis dahin keine Bescheide verschickt. Die sachliche Beitragsschuld für alle Ausbaumaßnahmen entstand durch das Inkrafttreten der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Seelingstädt vom 5. Mai 2015. Die vierjährige Verjährungsfrist ist mit Ablauf des Jahres 2019 erfüllt. Deshalb wurden die Bescheide noch Ende 2019 zugestellt.

Ein Gesetz zum Härteausgleich für Straßenausbaubeiträge, wie es in Bayern praktiziert wird, gibt es in Thüringen nicht. Betroffene könnten dann die Rückerstattung ihrer Beiträge vom Land beantragen. „Die Gemeinde Seelingstädt würde eine Entlastung der Beitragspflichtigen durch das Land nach Maßgabe eines Thüringer Gesetzes begrüßen“, schreibt die Kommune auf Nachfrage unserer Redaktion.

Feuerlöschteich und Feuerwehrgarage in Zwirtzschen Foto: Peter Michaelis

Zum Ärger mit den Beitragsbescheiden gesellt sich bei den Zwirtzschenern das Gefühl, zunehmend mit Problemen allein gelassen zu werden. Beispielsweise beim Dorfbach, der weiter verschlammt und verkrautet. Die Gemeinde sage, sie gehe das nichts an und die Wasserwirtschaft gebe die Auskunft, dass das Bachbett Gemeindesache sei. Ebenso passiere am Teich, der vor einigen Jahren mit Mitteln der Dorferneuerung angelegt wurde, nichts mehr. Seit etlichen Jahren wünschen sich die Zwirtzschener einen Raum als Treffpunkt. Das nicht mehr genutzte Feuerwehrhaus im Ort wäre für sie eine Option, erzählen sie. „Es steht zwar das Angebot, mit nach Chursdorf zu kommen, aber wir hätten gern eine Möglichkeit für Zusammenkünfte in unserem Ort“, so Angelika Schütze. Das alte Clubhaus wurde Ende der 90er-Jahre abgerissen.