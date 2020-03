Zwischen Litfaßsäule, Film und Architektur in Gera

Gera. Die Vielfalt der verwahrten Unterlagen im Geraer Stadtarchiv wird zum Tag der Archive am 7. März beim Blick in die Magazine präsentiert.

„Kommunikation. Von der Depesche bis zum Tweet“- das ist das Motto des 10. Tages der Archive am 7. und 8. März. Über die Arbeit des Geraer Stadtarchivs spricht die Leiterin Christel Gäbler im Interview.

Viele Menschen stellen sich Archive eher still und abgeschieden denn kommunikativ vor. Klären Sie uns auf?

Unsere Veranstaltungen am 7. März jeweils um 10 und um 13 Uhr verweisen mit dem Titel „Kommunikation zwischen Litfaßsäule, Film und Architektur“ auf die Vielfalt der im Stadtarchiv Gera verwahrten Unterlagen. So stellen wir exemplarisch Medien der Kommunikation, das heißt, Schrift- und Bildquellen, eine Tonaufnahme und einen Kurzfilm vor. Der Bogen wird dabei von der klassischen Stadtchronik, über die in Gera einst stark verbreiteten Litfaßsäulen bis hin zur Architektur gespannt. In der Vorstellung seines Buches „Die industrialisierte Stadt. Gera um 1900“ wird Ferdinand Kämpfer auf die Villenarchitektur in Gera eingehen. Danach ist ein Blick in unsere Magazine erlaubt.

Archive stellen also durchaus Kommunikationszentren dar, wenn man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Kommunikation steht hier als Synonym für Mitteilungen und Informationen über vergangene Epochen und Lebenswelten, die in Archiven verwahrt werden. Wir kommunizieren ein Stück Vergangenheit und arbeiten gegen das Vergessen, wenn wir diese Unterlagen der Öffentlichkeit zur Einsicht bereitstellen oder in Publikationen und in Veranstaltungen präsentieren.

Über die Bestände des Stadtarchivs Gera kann man sich auf https://www.stadtarchiv-gera.findbuch.net informieren und online Akten zur Einsichtnahme im Lesesaal bestellen.

Seit wann gibt es das Geraer Stadtarchiv?

Als ein Gründungsdatum des Stadtarchivs Gera wird häufig die Anstellung des Mittelschullehrers Ernst Paul Kretschmer am 1. Dezember 1915 als nebenamtlicher Stadtarchivar angesehen. Er sicherte in der Zeit zweier Weltkriege Großteile des Archivgutes vor Zerstörung und Verlust. Ihm verdanken wir zahlreiche Publikationen und eine schier unendlich erscheinende Anzahl an Manuskripten zu nahezu allen Themen der Stadtgeschichte Geras. Die in seinem Nachlass befindlichen Aufzeichnungen sind stellenweise die einzige Quelle, die Auskunft über Verhältnisse am Geraer Hof geben, da bei dem Bombentreffer auf Schloss Osterstein weite Teile des reußischen Hausarchivs zerstört wurden und Akten, die Kretschmer noch auswerten konnte, heute gar nicht mehr vorhanden sind.

Auf einer Abbildung mit Innenansichten des Geraer Ratskellers aus dem Jahr 1887 wird beispielsweise ein Kellergewölbe mit der Bezeichnung „Archiv“ abgebildet. Ein Archiv existierte also bereits viel früher, wenngleich es vielleicht in den Akten nicht explizit mit dieser Bezeichnung versehen wurde.

Welches sind die ältesten Dokumente, die hier lagern?

Die älteste im Stadtarchiv verwahrte Urkunde stammt aus dem Jahr 1480 und stellt einen Ablassbrief dar. Für das Spätmittelalter und die Frühe Neuzeit ist die städtische Überlieferung allerdings aufgrund von Stadtbränden und anderen Widrigkeiten sehr lückenhaft. Eine breitere Quellenlage kann erst ab dem 19. Jahrhundert konstatiert werden, wenngleich sich politische und gesellschaftliche Umbrüche immer wieder auf die Überlieferungsdichte der Akten auswirkten.

Worin besteht die Hauptaufgabe des Archivs?

Das beschreibt das Thüringer Archivgesetz. Die Stadtverwaltung Gera als Archivträger muss garantieren, dass wir als Stadtarchiv Unterlagen erfassen, verwahren, erhalten, erschließen und zur Benutzung bereitstellen. Diesen Vorgang bezeichnet das Archivgesetz als Archivierung. Ebenso ist das Archiv verpflichtet, archivwürdige Unterlagen anderer Herkunft wie Nachlässe von Privatpersonen, Firmenüberlieferungen, Sammlungsgut wie Zeitungen, Fotos, Plakate zur Bestandsergänzung heranzuziehen.

Was wird Ihnen denn aus der Bevölkerung angeboten, was interessiert Sie?

Interesse haben wir als Stadtarchiv Gera an Fotos, Briefen, persönlichen Unterlagen mit Bezug zur Stadt Gera und den eingemeindeten Orten. Wenn es sich bei Nachlassgebern um zeithistorisch für die Stadt interessante Personen handelt, dann ist das über die Stadt Gera hinaus von Bedeutung. Besonders beeindruckt es mich, wenn Bürger uns das Ergebnis ihrer jahrzehntelangen Arbeit übergeben. Dazu zählt die von Werner Grabowsky erarbeitete Geschichte des Flugwesens in der Stadt Gera von den Anfängen bis in die Gegenwart oder auch die von Peter Tasche verfasste Chronik des AVS-Autohofs Gera mit einem Rückblick auf die Vergangenheit der Marke Mercedes-Benz in Gera.

Welche Themen sind besonders gefragt, wo klaffen Lücken?

Die Interessen unserer Archivbenutzer, von Privatpersonen über Heimatforscher, Schüler, Wissenschaftler, Studierende bis zu Bau- und Verwaltungsfachleuten sind sehr vielfältig. Drei Schülergruppen haben sich in ihren Seminarfacharbeiten mit der Geschichte des ehemaligen Geraer Residenztheaters, Facetten jüdischen Lebens in Gera von 1933 bis zur Gegenwart und dem historischen Kapitel der Zwangsarbeit in Gera auseinandergesetzt. Eine Benutzerin recherchiert intensiv zur Geschichte des Weinanbaus in Gera. Das zeigt, wie breitgefächert die Recherchefelder sind. Es wird also immer Themen geben, die noch nicht zur Zufriedenheit erforscht sind und der Auseinandersetzung harren. So steht noch eine fundierte Aufarbeitung der Geraer Industriegeschichte aus.

Platzt das Stadtarchiv nicht aus den Nähten?

Auch das Stadtarchiv Gera gerät, wie viele andere Archive, regelmäßig an seine räumlichen Grenzen. Allerdings ist man sich in der Stadtverwaltung der Verantwortung für diesen Teil unseres kulturellen Erbes bewusst und bemüht sich stets um praktikable und nachhaltige Lösungen zum Schutz und der sicheren Aufbewahrung des archivischen Kulturgutes, schließlich handelt es sich bei der Unterhaltung des Stadtarchivs um eine kommunale Pflichtaufgabe.

Das Stadtarchiv Gera, Gagarinstraße 99, 07545 Gera, ist am Sonnabend, 7. März von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr geöffnet.