Nachgehakt: Warum eine Geraerin ohne Impfung blieb

Sie habe leider keine positive Erfahrung mit dem Geraer Impfzentrum gemacht, wandte sich eine Leserin an diese Redaktion. 81 Jahre alt und chronisch krank, habe sie telefonisch einen Termin für den 13.1., um 19 Uhr, erhalten. Corona-Blog: Weiteres Hilfspaket geplant – Inzidenzwert weiter gesunken

Sie sei zum vereinbarten Termin dort gewesen und wurde weggeschickt, da ihr Name nicht auf der Liste stand. „Nach einem Gespräch mit dem Manager musste ich tatsächlich wieder ans andere Ende der Stadt nach Hause fahren, ohne Impfung“, schildert sie. Unverständlich für sie sei vor allem, warum sie nicht eine der an besagtem Tag übrig gebliebenen Impfdosen bekommen habe.

Diese Redaktion fragte bei Impfmanager Sebastian Schöpp nach. Er erklärte dazu, dass der Name der Geraerin tatsächlich in keinem der Anmeldesysteme hinterlegt war und vermutet, dass es bei der telefonischen Anmeldung einen Fehler gab, was er sehr bedauert.

Eine Einzeldosis, die eventuell abends nach Impfschluss noch übrig sei, werde primär an das medizinische Personal verimpft. „Denn auch jede dienstleistende Person in einer Impfstelle zählt zur höchsten Kategorie. Das sind täglich andere Ärzte und Schwestern. Viele von ihnen sind noch nicht geimpft, während sie an vorderster Front stehen“, begründet Sebastian Schöpp.

„Mir persönlich tut jedes dieser Einzelschicksale unendlich leid. Dennoch müssen wir das große Ganze sehen. Kommt beispielsweise jemand zu spät, wirkt sich das auf den Zeitplan bei allen weiteren Impfwilligen aus. Wir müssen also stets das Wohl aller gegenüber dem Wohl eines Einzelnen abwägen. Das ist tatsächlich eine qualvolle Entscheidung, aber dennoch dringend notwendig“, wirbt Sebastian Schöpp um Verständnis. So habe das Team in den ersten Tagen beispielsweise das "dazwischen Schieben" versucht und festgestellt, dass die Verspätung einer Einzelperson durch alle nachfolgenden Bürger — zeitweise 20 bis 60 Impfkandidaten — kompensiert werden müsste.