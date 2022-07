Zwölf Bands an zwei Tagen beim Graveyard Summer Fest in Gera

Gera. Das kleine Festival startet am Freitagnachmittag. Karten gibt es noch an der Tageskasse.

Fans von Rock und Heavy-Metal kommen am Freitag und Sonnabend im Eventgarten am Clubzentrum Comma in der Heinrichstraße auf ihre Kosten. Das „Graveyard Summer Fest“ geht in die zweite Runde und für beide mit Livemusik vollgepackten Festivaltage gibt es laut der Veranstalter aus Gera noch Karten an der Tageskasse.

Diese Bands treten auf:

Freitag, 1. Juli: 15 Uhr Kyning, 16 Uhr Crackdown, 17.10 Uhr Earth Ship, 18.20 Uhr Gorilla Monsoon, 19.40 Uhr Disbelief, 21.20 Uhr Debauchery

Samstag 2. Juli: 15 Uhr Heroine Whores, 16 Uhr Neander,17.10 Uhr Fall of Serenity, 18.20 Uhr Dopelord, 19.40 Uhr Illdisposed, 21.20 Uhr Greenleaf