Zwölftklässler aus Gera bekommen Schnellkurs fürs Leben

Gera. Zukunftstag am Osterlandgymnasium

Mit einem Crashkurs wurden die Zwölftklässler am Osterlandgymnasium für das weitere Leben vorbereitet. Sie erlebten vergangene Woche einen Zukunftstag mit Workshops zu den Themen Wohnen, Steuern, Finanzen und Krankenversicherung. Die Schirmherrschaft über diese Veranstaltung hat das Bundesfinanzministerium.

In den einzelnen Arbeitsgruppen (AG) erhielten die Jugendlichen wichtige Informationen zu diesen Themen und welche Rolle sie in ihrem zukünftigen Leben spielen werden. Im Workshop Steuern ging es zum Beispiel um Begriffsklärung, wie ein Gehaltszettel aussieht, was Brutto- und Nettogehalt bedeutet oder wie viel Lohnsteuer vom Gehalt abgeht und was der Unterschied zwischen Mini- und Midijob ist.

In der AG Wohnen gab es interessante Informationen zum Thema Miete, Anmietung einer Wohnung, Erwerb von Einrichtungsgegenständen vom Vormieter oder was eine Kaution ist.

Die Referenten aus den verschiedenen Branchen gaben den Schülern einen Überblick über wichtige Aspekte des Lebens. Den Tag organisiert hatte Alexandra Zeth. Sie holte das Team des Zukunftstages unter der Leitung von Charlotte Hinz ins Osterlandgymnasium.