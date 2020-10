Zwötzener Geschichten, Sagen und Anekdoten

Blick von der Lasur auf Zwötzen um 1900. Am Montag, 12. Oktober, 18 Uhr, findet ein offener Abend des Geschichtsvereins Zwötzen statt. In einem mit vielen Bildern illustrierten Vortrag in der Kirche St. Martini Zwötzen, August-Bebel-Straße, präsentiert Vereinsvorsitzender Uwe Lehmann Episoden aus der Zwötzener Geschichte, die seit der Gründung des Vereins 2015 entdeckt, erforscht oder näher untersucht worden sind. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch ein Riesenfisch, ein Raubüberfall und ein Nachttopf. Der Eintritt ist frei, kleine Spenden sind ausdrücklich erwünscht.