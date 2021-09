Die Agentur für Arbeit in Gotha an der Schönen Aussicht.

Aggressiver Mann an der Agentur für Arbeit in Gotha in Gewahrsam genommen

Am Gelände der Agentur für Arbeit hat ein aggressiver Mann für Ärger gesorgt. Die Polizei musste eingreifen, doch der 53-Jährige ließ sich kaum bändigen.

Ein aggressiver Mann ist am Mittwochmorgen von der Polizei in Gotha in Gewahrsam genommen worden. Der 53-Jährige soll zuvor energisch versucht haben, auf das Gelände der Agentur für Arbeit in der "Schönen Aussicht" zu gelangen. Der Sicherheitsdienst konnte dies verhindern, jedoch ließ sich der Mann nicht beruhigen. Stattdessen versuchte er anschließend vor Ort parkende Autos zu beschädigen, was ihm allerdings misslang.

Auch die hinzugerufenen Polizisten konnten den 53-Jährigen nicht beruhigen, vermutlich da er mit über 2,7 Promille erheblich alkoholisiert war. Er habe sich gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt und musste letztlich den Nachmittag im Gewahrsam der Polizei Gotha verbringen.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Da er die Polizisten fortlaufend beleidigte, erwarten ihn jetzt mehrere Anzeigen. Warum er so aufgebracht war, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Mehr Blaulichtmeldungen