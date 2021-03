Autofahrer bei Unfall in Uelleben schwer verletzt

Am Mittwochabend ist ein 64 Jahre alter Hyundai-Fahrer bei einem Unfall in der Oberen Marktstraße in Uelleben schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er gegen 18.45 Uhr aus Richtung Gotha kommend aus bisher ungeklärter Ursache auf einen am Fahrbahnrand parkenden Citroen aufgefahren.

Bei der Kollision zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt Uelleben voll gesperrt.

