Eine halbe Million Euro und zwei Autos: Thüringer „rubbeln“ sich zum Neujahrs-Glück 

Suhl Die Glückssträhne der Thüringer Lotto-Spieler setzt sich im Jahr 2024 fort: Gleich drei Spieler sahnten ab. Darunter ist auch ein Großgewinn.

Thüringer haben sich zum Neujahrs-Glück „gerubbelt“. Dank der „digitalen Sofortlotterie“, dem digitalen Rubbeln von Losen am Computer oder dem mobilen Endgerät, kann die Thüringer Staatslotterie den ersten Großgewinn in Höhe von 500.000 Euro im Jahr 2024 vermelden. Das teilte die Thüringer Staatslotterie am Freitag mit. So geht eine halbe Million Euro auf das Konto einer Online-Spielerin oder eines Online-Spielers aus dem Ilm-Kreis.

Es ist bereits der zweite große Gewinn mit einem Rubbellos innerhalb weniger Monate.

GlücksRakete beschert zwei Fiat 500 Elektro

Außerdem können zwei Zusatzgewinne vermeldet werden. Das Losfeuerwerk der GlücksRakete bescherte zwei Thüringer Spielern einen Fiat 500 Elektro. Gewonnen wurden die beiden Autos in den Landkreisen Gotha und Greiz.

„Was für ein großartiger Start ins neue Jahr! Der erste Großgewinn gleich in der ersten Woche. Zusätzlich gehen noch zwei Autos nach Thüringen. Dies ist ein wunderbarer Start in den Januar, so Jochen Staschewski, Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie.