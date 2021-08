Flüchtender Mopedfahrer bei Zusammenstoß mit Polizeifahrzeug in Gotha verletzt

Gotha. Bei einem Fluchtversuch ist ein Mopedfahrer in Gotha mit einem Streifenwagen kollidiert und verletzt worden. Auf den Mann kam jedoch noch mehr Ärger zu.

Bei der Flucht vor der Polizei ist am Dienstag ein Mopedfahrer in Gotha verletzt worden. Der 32-Jährige hatte laut Polizei zuvor die Anhaltesignale ignoriert und versucht sich gegen 18.30 Uhr in der Eschleber Straße einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Bei der anschließenden Verfolgung sei es zum Zusammenstoß zwischen dem Moped und dem Funkstreifenwagen gekommen. Der Mopedfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Der 32-Jährige habe mutmaßlich unter dem Einfluss von Methamphetamin gestanden und war zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Moped sei nicht versichert gewesen und wurde mit falschen Kennzeichen geführt.

Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich zu Beweiszwecken einer Blutentnahme unterziehen musste. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Moped wurde sichergestellt.

