Gothaer Jugendliche zünden Müllsäcke an

Zwei Jugendliche haben am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Marktstraße zwei Müllsäcke angezündet, teilte die Polizei mit. Anschließend flüchteten sie in Richtung Rathaus. Polizisten konnten die Säcke schnell löschen. Dennoch habe die Fassade eines Geschäfts Schaden genommen. Laut Zeugen sei ein Tatverdächtiger etwa 1,65 Meter groß von mittlerer Statur, mit mittellangen schwarzen Haare, er trug eine dunkle Bomberjacke und dunkle Hosen. Der Komplize sei etwa 1,70 Meter groß und trug helle Oberbekleidung. Hinweise an die Polizei unter Telefon: 03621/781124.