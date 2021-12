Kind in Ballstädt bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Ballstädt. Bei einem Unfall in Ballstädt ist ein Kind verletzt worden. Der Junge musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein neunjähriges Kind ist am Samstag bei einem Unfall in Ballstädt (Landkreis Gotha) verletzt worden. Laut Polizei war der Junge gegen 13.15 Uhr mit seinem Fahrrad im Ascharaer Weg in Richtung Anger unterwegs, während eine 56-jährige VW-Fahrerin in der Straße am Anger aus Richtung Burgtonna kommend in Richtung Zentrum fuhr. Auf Höhe des Angers kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß.

Der Junge stürzt und wurde verletzt mit einem Rettungswagen nach Erfurt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt die entstandenen Schäden am Fahrrad auf etwa 100 Euro und am Auto auf circa 1.500 Euro.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.