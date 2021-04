Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch ein Bürohaus in Neudietendorf heimgesucht.

Mehr als 10.000 Euro Schaden nach Einbruch in Neudietendorf

Gotha Diebe suchen Bürogebäude am Zinzendorfplatz heim.

Ein Schaden von mehr als 10.000 Euro ist die Folge eines Einbruches, der sich in der Nacht zum Mittwoch in Neudietendorf im Kreis Gotha ereignet hat. Das erklärte die Polizei. Im Zeitraum von Dienstag, 16.15 Uhr, bis Mittwoch, 6.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude am Zinzendorfplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus den Räumlichkeiten Bargeld und ein Laptop im Gesamtwert von rund 350 Euro gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehr als 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha entgegen unter der Telefonnummer: 03621 / 781124.