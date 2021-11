Mehrere Einbrüche in Kleingärten und Keller - Junge Mutter überschlägt sich mit Kleinkind

Walthershausen / Gotha / Laucha Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Einbruchserie in Kleingärten

Montag gegen 11.15 Uhr wurde aus einer Kleingartenanlage in der Gothaer Straße in Walthershausen der Einbruch in mehrere Gärten gemeldet. Bislang unbekannte Täter brachen die Holzeingangstüren von drei Gartenhäusern auf und entwendeten unter anderem Gartengeräte und eine Bohrmaschine. Das Beutegut wird mit ungefähr 700 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0267727/2021) entgegen.

Junge Mutter überschlägt sich mit Kleinkind

Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr kam es auf der L1029 bei Laucha zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Renault von Teutleben in Richtung Laucha und kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sie sich. Den Renault barg ein Abschleppdienst. Die Frau und ihr 2-jähriger Mitfahrer wurden zum Glück nicht verletzt, kamen aber zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Kellereinbrüche

In der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 8.45 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Rohrbachstraße in Gotha durch Unbekannte zu einem Einbruch in mehrere Kellerabteile. Entwendet wurde unter anderem ein Mountainbike Centurion. Das Beutegut wird mit ungefähr 1.600 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0268433/2021) entgegen.

