Mercedes-Fahrer bei Unfall auf Landstraße bei Remstädt schwer verletzt

Ein 65 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Gotha schwere Verletzungen erlitten. Er war mit seinem Mercedes gegen 7.40 Uhr in der Weststraße in Remstädt unterwegs und stieß beim Auffahren auf die L1030 mit dem Seat einer 32-Jährigen zusammen, teilte die Polizei mit.

Während der 65-Jährige schwere Verletzungen davontrug, kam die Autofahrerin mit leichteren Verletzungen davon. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wurde auf rund 17.000 Euro geschätzt.

