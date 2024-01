Streifenwagen während Polizeieinsatz beschädigt – Briefkasten gesprengt

In Gotha wurden während eines Einsatzes zwei Polizeifahrzeuge von Unbekannten beschädigt. (Symbolfoto)

Gotha Am Neujahrsmorgen wurden bei einem Polizeieinsatz in Gotha zwei Streifenwagen von Unbekannten beschädigt. Diese und weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Gotha.

Am Neujahrsmorgen gegen 8 Uhr wurden zwei Funkstreifenwagen der Polizei zu einem Einsatz wegen Körperverletzung in die Konstantin-Ziolkowski-Straße geschickt. Diese wurden vor dem entsprechenden Mehrfamilienhaus abgestellt. Als die Polizisten im Anschluss zu den beiden Fahrzeugen zurückkehrten, waren jeweils die Außenspiegel der Beifahrerseite abgeschlagen oder abgetreten worden. Die Gothaer Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den noch unbekannten Tätern geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Fallnummer 0000283/2024 entgegengenommen.

Brennende Wiese

Zu einem Wiesenbrand wurden Polizei und Feuerwehr kurz nach Mitternacht am Neujahrstag in Mühlberg gerufen. Unterhalb der Mühlburg brannten rund 30 Quadratmeter Wiese, welche schnell gelöscht werden konnten. Nach erster Einschätzung wurde der Brand durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst.

Verkehrsteilnehmer mit Alkohol und Drogen unterwegs

Eine Stunde vor Neujahr kontrollierten Polizisten einen 44-jährigen Autofahrer in der Brunnenstraße. Bei der Kontrolle soll der Mann „drogentypische Ausfallerscheinungen“ gezeigt haben, sodass er zur Blutentnahme ins Krankenhaus zugeführt werden sollte. Allerdings soll sich der Mann dagegen gewehrt haben, weshalb die Blutentnahme unter Zwang durchgeführt werden musste. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der 44-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, er konnte auch keinen nötigen Versicherungsnachweis für das Fahrzeug vorlegen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Am Neujahrstag gegen 1.30 Uhr unterzogen Polizisten in der Langensalzaer Straße einen 29-jährigen Autofahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit 2,78 Promille Atemalkohol erheblich betrunken war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet, Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt sowie eine Blutentnahme veranlasst.

Gegen 3.30 Uhr wurde ein 20-jähriger Autofahrer einem Drogenvortest in der Seebergstraße unterzogen. Dieser reagierte auf Cannabis und Amphetamin, sodass auch dieser Fahrer sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Verfahren.

Briefkasten gesprengt

Unbekannte sprengten vermutlich mithilfe von Silvesterböllern gegen 17.45 Uhr einen Briefkasten an einem Haus in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Zeugenhinweise zu dem oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Fallnummer 0339579/2023 entgegen.

Körperverletzung am Silvestertag

Zu einer Körperverletzung wurde die Polizei am Silvestertag gegen 16 Uhr auf den Spielplatz an der Eschleber Straße gerufen. Dort kam es zuvor zwischen einem 42-Jährigen und einer Gruppe von fünf Jugendlichen bzw. Kindern zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Verlauf bekam der 42-jährige Mann von einem der Jugendlichen einen Schlag ins Gesicht. Dabei wurde er verletzt. Vor dem Eintreffen der Polizei hatte der Täter den Tatort bereits verlassen. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Fallnummer 0339556/2023.

