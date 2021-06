Unbekannter spricht Kind an und lockt es mit Hundewelpen – Polizei bittet um Hinweise

Friedrichroda. Im Landkreis Gotha ist erneut ein Kind von einem Unbekannten in verdächtiger Art und Weise angesprochen worden. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach dem Mann.

Am Freitagnachmittag ist ein neunjähriges Mädchen in Friedrichroda (Landkreis Gotha) von einem Unbekannten angesprochen worden. Laut Polizei hatte Mann in der Straße Unterer Schlossweg vorgegeben, dem Kind Hundewelpen zeigen zu wollen. Das Mädchen habe dies abgelehnt und sei nach Hause gegangen.

Da es in jüngster Vergangenheit bereits einen Fall gab, bei dem ein anderes Kind in gleicher Weise angesprochen wurde, sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten:

Der Gesuchte soll circa 40 Jahre alt sein. Er ist 175 bis 180 cm groß, hat braune, kurze, lockige Haare und ist schlank. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke mit Kapuze und einer kurzen blauen Stoffhose.

Hinweise zur gesuchten Person nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen.

