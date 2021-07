Verwirrter Mann springt in Gotha vor Auto und hält die Polizei auf Trab

Gotha. Ein 35-Jähriger hat die Polizei in Gotha beschäftigt. Der leichtbekleidete Mann sorgte gleich mehrfach an einem Tag für Ärger. Nun werden Zeugen gesucht.

Ein offenbar verwirrter 35-Jähriger sorgte am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr in Gotha für einen Polizeieinsatz in der Gleichenstraße. Da es keinen begründeten Straftatverdacht gegeben habe, sei der Mann zunächst ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Gegen 10 Uhr meldeten dann mehrere Personen, dass ein leichtbekleideter Mann offenbar verwirrt im Bereich des Helios Kreisverkehrs unterwegs sei. Die Polizisten stellten fest, dass es sich um den 35 Jahre alten Mann vom frühen Morgen handelte. Der Mann habe mehrfach die Heliosstraße betreten. Mindestens ein Autofahrer konnte dabei einen Unfall nur durch eine Gefahrenbremsung vermeiden. Der 35-Jährige beschädigte anschließend die Frontscheibe des Pkw.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Die Polizei sucht nun Zeugen und Personen die durch das Verhalten des 35-Jährigen im Straßenverkehr genötigt oder deren Fahrzeuge durch ihn beschädigt wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegengenommen.

