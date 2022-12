1000 Euro spendet ein Vati für Zirkusprojekt an Greizer Goethe-Grundschule

Greiz. Diese artistischen Kunststücke werden Schüler der Greizer Goethe-Grundschule in einem Zirkusprojekt erlernen.

Das gibt es nicht alle Tage, dass ein Schulförderverein eine so hohe Summe auf einmal bekommt. Am Montag hat der Firmeninhaber der IST Abwassertechnik Weida, Rico Soßna, 1000 Euro an den Förderverein der Goethe-Grundschule in Greiz übergeben.

„Mein großer Sohn geht an diese Schule und mein jüngster ab kommendem Jahr. Mir ist es wichtig, dass es allen Kindern an dieser Schule gut geht“, sagte Rico Soßna. Den symbolischen Scheck nahm die Schatzmeisterin des Schulfördervereins Annkathrin Lauber für ein Zirkusprojekt im kommenden Jahr entgegen. Damit könne der Betrag, den Eltern dafür zu entrichten haben, stark reduziert werden. „Ich bin sehr überrascht und freue mich riesig über diese große Summe“, sagte Lauber zum Dank. Der Schulförderverein unterstütze Schulveranstaltungen, Ausflüge und ein Leseprojekt. Einnahmen kämen über Schulfeste, Basare und kleinere Spendenbeträge zusammen.

„Nur mit Rico Soßnas Spende konnten wir überhaupt über ein erneutes Zirkusprojekt nachdenken“, sagte Schulleiterin Aline Lauer. Zuletzt habe man das 2017 veranstaltet. „Das machen wir alle vier Jahre. Aber wegen Corona ging das letztes Jahr nicht.“ Angefragt ist der Projektzirkus Hein. Durch den Aufbau einer Manege mit Sägespänen, Manegenteppich, Logenplätzen, professioneller Beleuchtung und Zirkus-Requisiten entsteht echte Zirkusatmosphäre in der Turnhalle. Wie im richtigen Zirkuszelt gehören Tiere wie Ziegen, Tauben, Zwergkaninchen, Meerschwein und Schlangen zum Programm. „Über einhundert fantasievolle Kostüme wurden in unserer eigenen Kostümwerkstatt aufwendig und liebevoll im Detail entworfen und hergestellt. Damit wird jedes Kind zu einem besonderen Star in der Manege“, so heißt es auf der Internetseite des Zirkus.

Kinder üben sich in wertschätzendem und vertrauensvollem Umgang

Mit diesem Zirkusprojekt wolle man die Motivation der Kinder fördern und einen Höhepunkt im Schulalltag schaffen. „Es wird ein tolles Erlebnis, sowohl für die Kinder als auch für Eltern, Großeltern, Lehrer und Erzieher“, sagt die Schulleiterin. Weil die Schule jetzt viel mehr Kinder als 2017 habe – aktuell sind es 150 Schüler – laufe das Projekt in mehreren Gruppen. Mehrere Tag lang werden die Kinder mit Staatlich geprüften Artisten ihre Nummern einstudieren. Es gehe um Vertrauen, Wertschätzung und Verlässlichkeit, die den Kindern bei diesem Projekt spielerisch vermittelt werden. Einstudiert werden Nummern wie Seiltanz, Jonglage, Clownerie, Tierdressuren und eine Fakirnummer, wie der Internetseite des Zirkus zu entnehmen ist.