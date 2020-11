1000 Euro zum 100. Geburtstag

Katja Grieser von der Ostthüringer Zeitung sowie Silke Stöhrl und Manja Kollascheck (v. l.) vom Verein Greiz erleben haben gestern in der Greizer Lokralredaktion den Verein des Jahres 2020 gekürt – coronabedingt virtuell via Facebook.

Vor fünf Jahren, als Ostthüringer Zeitung und der Verein Greiz erleben zum ersten Mal den Verein des Jahres gesucht haben, gewann der 1. FC Greiz. Dann mussten die Fußballer ein paar Mal aussetzen, so sehen es die Regeln des Wettbewerbs vor. In diesem Jahr hat es der Verein erneut unter die Finalisten geschafft – und prompt zum zweiten Mal abgeräumt.

Der 1. FC Greiz ist der Verein des Jahres 2020 und kann sich nicht nur über 1000 Euro Preisgeld, sondern auch über 100 Liter Greizer Bier, gesponsert von der Vereinsbrauerei, freuen.

Corona hat der Preisverleihung, wie wir sie aus den ersten vier Runden des Wettbewerbs kennen, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Haben wir den Sieger bislang immer beim Neustadtfest gekürt, wollten wir im Corona-Jahr auf das Gelände der Vereinsbrauerei ausweichen und die Preise mit deutlich weniger Zuschauern übergeben. Doch durch den erneuten Lockdown wurde auch daraus nichts.

Im sozialen Netzwerk Sieger live bekanntgegeben

Die Mitglieder von Greiz erleben um Vereinschef Jan Popp haben dennoch eine Lösung gefunden, um die fünf Finalisten nicht noch länger auf die Folter zu spannen: Live im sozialen Netzwerk Facebook haben wir am 6. November den Sieger gekürt.

„Es ist eine Riesenüberraschung. Klar will man gewinnen, wenn man irgendwo mitmacht. Dass es klappt, freut uns alle sehr. Vor allem, weil wir ja in diesem Jahr unser 100. Jubiläum feiern, das passt super“, sagt Stefan Kauerauf vom 1. FC Greiz. Er bedankt sich bei allen, die den Kickern vom Tempelwald ihre Stimme gegeben haben. Das sei ein Zeichen der Wertschätzung darauf seien die Fußballer stolz. „Wir sind eine soziale Größe in der Stadt. Generationen sind ja schon über den Tempelwald gegangen und für den Nachwuchs werden wir uns weiter so engagieren“, so Kauerauf.

Das Preisgeld könne der Verein gut gebrauchen, allein mit Blick auf die 25.000 Euro, die für die Bewirtschaftung der Anlage anfallen. „Außerdem ist unser Kunstrasenplatz schon schwer in die Jahre gekommen. Deshalb ist es wichtig, den Rasenplatz in Schuss zu halten“, sagt Stefan Kauerauf.

Die anderen vier Finalistengewinnen auch

Die anderen vier Finalisten – Fischereiverein Goldene Aue, Verein Cossengrün, Greizer Faschingsgesellschaft und Astronomische Gesellschaft – sind ebenfalls Gewinner. Und zwar nicht nur deshalb, weil sich jeder von ihnen Dank der Sponsoren über 250 Euro freuen darf. Sie sind Sieger, weil wir Ihnen im Rahmen der Aktion eine komplette Zeitungsseite zur Verfügung gestellt haben, auf der sie sich präsentieren konnten.

Im nächsten Jahr soll in Greiz wieder der Verein des Jahres gesucht werden.