10arium in Greiz meldet sich aus Zwangspause zurück

Andrea Baccomo ist am Sonnabend in Greiz, in der Comedy Lounge zu erleben.

So langsam erwacht das kulturelle Leben im 10arium aus seiner coronabedingten Zwangspause. Zwei Veranstaltungen im Saal der Kulturstätte stehen in den Startlöchern. Am Donnerstag, 24. September, zeigt das Kleinauf-Theater ab 18 Uhr nochmals sein Sommermärchen „Das Schlaraffenland“. Tickets für die kinderfreundliche Theateraufführung mit der Garantie zum Lachen gibt es an der Abendkasse.

Am Samstag, 26. September, startet dann Thomas Kornmaier ab 19.30 Uhr mit der Comedy Lounge einen Frontalangriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer. Mit dabei sind Andrea Baccomo aus Leipzig, Jan Preuß aus Köln und Falk Pyrzcek aus Berlin. Die Auswahl der drei Stand-up-Comedians dürfte für jeden Comedy-Geschmack etwas dabei haben.

Andrea Baccomo kommt aus Milano und gehört zu den interessantesten und vielversprechendsten Kleinkünstlern seiner Generation. Dank vieler Einflüsse und vielseitiger Interessen hat er einen einzigartigen Stil auf der Bühne entwickelt, in dem sich Jonglage, Musik und Ironie vermischen. Seit vier Jahren veranstaltet und moderiert er die monatliche Kultshow 7:77, die Open Stage im Neuen Schauspiel Leipzig. Jan Preuß steht seit nunmehr acht Jahren auf den Stand-up-Bühnen des Landes. Etabliert hat der Kölner sich in der Comedyszene mit seiner eigenen Hörsaal-Comedy-Show, zu der regelmäßig 800 Zuschauer nach Wuppertal kamen. Falk Pyrczek stieß er 2016 zur Berliner Comedyszene, in der er inzwischen durch Auftritte bei Nightwash und dem Quatsch Comedy Club kein Unbekannter mehr ist. Er hat seither bei aller Menge Quatsch mitgemacht, moderiert zusammen mit Thomas Kornmaier die wöchentlichen Shows „Stereo Comedy“ und „Mic Check“ und hat einen eigenen Podcast.

Einlass und Küchenstart ist 18 Uhr. Tickets gibt es im Ticketshop unter 10arium.tickettoaster.de, in der Tourist-Information Greiz oder bei Verfügbarkeit an der Abendkasse.