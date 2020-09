11. Mitteldeutscher Käse- und Spezialitätenmarkt

Käse & Spezialitäten werden am Wochenende im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain feilgeboten.

Blankenhain. Vielfältige Möglichkeit zum Verkosten am Wochenende in Blankenhain

Auch in diesem Jahr verschreibt sich der weit über die Landesgrenze hinaus bekannte Markt im Deutschen Landwirtschaftsmuseum/Schloss Blankenhain bei Crimmitschau dem Thema Regional ist erste Wahl, wenn die zahlreichen Manufakturen zu Kostproben, Präsentationen und zum Kauf einladen. Die Besucher können direkt mit dem Erzeuger ins Gespräch kommen und aus dem Programm rund um das Thema „Kulinarik“ Informationen schöpfen.

An verschiedenen Positionen des Marktes erklingt zudem handgemachte Musik. Um guten Käse genießen zu können, müsse man nicht nach Frankreich fahren, verspricht Organisator Andreas Wolf vom Kulturhof Zickra. Gereifte und cremige Kuh-, Ziegen- und Schafskäse, Schimmel-, Gewürz- und Räucherkäse bis hin zum Heukäse und Büffelmozzarella werden auch in unserer Region hergestellt, so Wolf.

Per Hand und mit Liebe erzeugen Kleinproduzenten in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vielfältige Käsesorten aus Milch von Kühen, Ziegen, Schafen und Büffeln vom eigenen Hof. Auf dem 11. Mitteldeutschen Käse- und Spezialitätenmarkt bieten zahlreiche Manufakturen Gelegenheit, die vielseitigen Delikatessen zu verkosten, an Herstellungsprozessen teilzunehmen und ihre traditionell gefertigten Produkte zu erwerben.

Der Besucher erlebt unmittelbar, dass hochwertige, wohlschmeckende Produkte auch in der mitteldeutschen Heimat in kleineren Manufakturen hergestellt werden. Die Besucher können sich beraten lassen, was ergänzend zum Käse mundet: Wein, Brote, Obst, Marmelade, Honig und Kräuter ergänzen die kulinarische Vielfalt. Weiterhin Kaffee, Fleisch- und Fischspezialitäten, Korb- und Keramikwaren sowie exklusive Floristik. Das im Schloss ansässige Deutsche Landwirtschaftsmuseum lädt ein, die Lebens- und Arbeitswelt der letzten drei Jahrhunderte auf dem Land zu erkunden.

Der Markt ist geöffnet am Sonnabend und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.