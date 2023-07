14-Jähriger demoliert Auto bei Spritztour im Kreis Greiz – 48-Jähriger verursacht mehrere Unfälle

Seelingstädt/Greiz. Ein Jugendlicher hat einen Einsatz von mehreren Polizeistreifen ausgelöst. Zudem hat ein Mann einigen Schaden hinterlassen.

Mehrere Polizeistreifen rückten am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr in Richtung Seelingstädt aus, nachdem dort ein 14-Jähriger unbefugt mit einem Pkw im Straßenverkehr unterwegs war. Laut Polizei war der Jugendliche mit einem Auto der Marke Lynk & Co von einem Privatgelände im Ortsteil Friedmannsdorf unter anderem in Richtung Trünzig in Westsachsen gefahren. Der 14-Jährige kehrte schließlich eigenständig mit dem Auto, das allerdings stark beschädigt war, zurück.

Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen (Bezugsnummer 0190210/2023) aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661 / 6210 entgegen.

48-Jähriger verursacht mehrere Unfälle

Gleich mehrere Fahrzeuge beschädigte ein Opel-Fahrer, als er am Sonntag gegen 23.30 Uhr durch die Greizer Innenstadt fuhr. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Beim Einparken im Heinrich-Mann-Ring beschädigte er laut Zeugenaussagen ein Auto und setzte anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, seinen Weg zu Fuß weiter fort. Die Polizisten suchten den Fahrer daraufhin an seiner Wohnanschrift auf und stellten dabei fest, dass der Mann mit über 2,4 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Im Rahmen des Einsatzes seien vorerst drei beschädigte Fahrzeuge festgestellt worden, die im Bereich Gerhart-Hauptmann-Straße/Gottfried-Keller-Straße/Heinrich-Mann-Ring geparkt waren. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 48-Jährigen eingeleitet.

