Der 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

16-Jähriger zieht sich bei Simson-Sturz in Greiz Verletzungen zu

Greiz In Greiz ist ein 16-Jähriger mit seiner Simson gestürzt. In einer Kurve verlor er wohl aufgrund der Fahrbahn die Kontrolle.

Ein 16-jähriger Simson-Fahrer hat am Sonntagmorgen gegen 10:00 Uhr die Hohe Gasse in Greiz befahren. Wie die Polizei mitteilte, überfuhr er in einer Linkskurve eine leichte Schotterfläche und verlor die Kontrolle über sein Gefährt.

In der Folge stürzte der junge Fahrer und verletzte sich leicht. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.