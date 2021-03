17-Jährige in Greiz sexuell belästigt

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu einer sexuellen Belästigung gegen eine 17-Jährige in Greiz aufgenommen und sucht nach Zeugen. Nach Angaben der 17-Jährigen befand sich diese am vergangenen Montag (1. März), gegen 9 Uhr, im Bereich des Greizer Goetheparks.

Wie die Polizei am Dienstag informierte, wurde sie zwischen der Bruno-Bergner-Straße und dem Bahnhof von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und um Auskunft gebeten. Dann habe der Mann das Mädchen am Handgelenk festgehalten und sie am Rücken berührt. Nachdem sich das Mädchen gewehrt hatte, ließ er sie los und entfernte sich in Richtung Bahnhof.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 50-60 Jahre alt, stämmig, 185 cm groß, dunkler Hauttyp, Drei-Tage-Bart (dunkel und grau meliert), dunkel gekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall bzw. dem Unbekannten geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.